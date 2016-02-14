重温稿-美国股市：强劲反弹，标普500指数结束五日连跌

* 欧洲银行股反弹带动美国金融股上涨

* 美国原油期货大涨12%，因OPEC减产传言再度弥漫市场

* 标普500指数收于盘中高位

* 道琼工业指数大涨2%，标普500指数涨1.95%，NASDAQ指数收高1.66%

路透2月12日 - 美国股市周五反弹，标普500指数结束了五日连跌，因金融和商品股等近期跌幅较大股票反弹。

美国原油期货大涨12.3%，提振能源股 上涨2.6%，材料股 急升2.9%。

投资者还大举买入之前跌幅较大的金融股。美国上市的德意志银行 急升12%，报17.38美元，标普金融股指数 大涨4%，为自2011年11月以来的最大单日百分比涨幅。

“欧洲股市走强，欧洲银行股升幅尤为显着，这对美国银行股和其它金融股的人气产生了一定的积极影响，”Pioneer Investment Management投资组合经理John Carey称，该公司管理着约2,200亿美元的资产。

1月美国消费者支出重拾部分动能也扶助提振市场人气。

道琼工业指数 上涨313.66点，或2%，报15,973.84点；标准普尔500指数 大涨35.7点，或1.95%，报1,864.78点；Nasdaq指数 上升70.68点，或1.66%，报4,337.51点。

一周来，股市遭抛售，标普500指数周四跌至两年低位，三大指数本周均收跌，道指下挫1.4%，标普500指数跌0.8%，NASDAQ指数下滑0.6%

但标普500指数收在日内高位。股市出现这样的尾盘买入暗示，投资者可能开始再次青睐股市。美国将迎来三日长周末假期。

对全球和美国经济成长的担忧拖累股市在今年初以来走低，标普500指数较去年12年31日收盘水准仍低8.8%。

“市场可能有一些超卖，有些过度悲观，所以低吸买家进场买入一些股票，”Carey说。

“现在判断股市是否开始更持续的反弹为时尚早，但今日行情令人鼓舞，它显示尽管今年以来股市走势震荡，投资者仍然有兴趣投资股市。”

金融股走坚，受助于摩根大通 跳涨8.3%，报57.49美元，此前该行首席执行官迪蒙买入超过2,500万股摩根大通股票。

金融股是今年迄今表现最差的板块。对经济衰退的担忧，加上担心银行在能源业的敞口和预期全球主要央行利率不会很快攀升，使金融股承压。

博彩公司永利 暴涨15.8%，报69.14美元，此前公司公布强劲的季度获利。

今日成交量较近几日缩水。根据汤森路透数据，美国各证交所共计约87亿股成交，低于过去20日的平均日成交量97亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,457家和628家，比例为3.91:1；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为2,131家和670家，比例3.18:1。

标普500指数成份股有5支触及52周新高，5支触及新低；有9支Nasdaq指数成份股触及52周新高，127支触及新低。(完)