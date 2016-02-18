美国股市: 开盘上扬，延续三日连涨的强劲势头

修正-欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透2月18日 - 美国股市周四开盘上扬，延续三日连涨的强劲势头，因油价继续攀升。
道琼工业指数 升47.12点，或0.29%，至16,500.95点；标准普尔500指数 上扬2.5点，或0.13%，至1,929.32点；Nasdaq指数 涨12.39点，或0.27%，至4,546.45点。(完)
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
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在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。