美国股市: 开盘上扬，延续三日连涨的强劲势头

路透2月18日 - 美国股市周四开盘上扬，延续三日连涨的强劲势头，因油价继续攀升。

道琼工业指数 升47.12点，或0.29%，至16,500.95点；标准普尔500指数 上扬2.5点，或0.13%，至1,929.32点；Nasdaq指数 涨12.39点，或0.27%，至4,546.45点。(完)