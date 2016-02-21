重温稿-美国股市：标普500指数收平，主要股指创今年表现最好一周

* 数据显示通胀趋势上涨

* 油价下挫4%，能源股领跌

* 应用材料受财测带动跳升，提振Nasdaq指数

* 道指收低0.13%，标普500指数微跌，Nasdaq指数上扬0.38%

路透2月19日 - 美国股市标普500指数周五几收平盘，应用材料 扶助提振科技股，抵消油价再度下挫的影响，但主要指数仍录得今年以来最佳周度表现。

Nasdaq指数收高，受助于晶片设备供应商应用材料 激升7%扶助，此前该公司对当季的盈利和营收预估强劲。

受周二和周三大涨带动，主要股指录得今年最佳周度表现，Nasdaq指数本周升幅更是7月来最大。

不过标普500指数今年迄今仍跌了6.2%，受油价长期下滑和对中国引领全球经济成长放缓的忧虑拖累。

同股市表现息息相关的油价周五下挫4%，因美国原油库存创纪录，令供应过剩忧虑加重。能源股 跌0.4%，领跌标普各板块。

百货公司运营商Nordstrom 重挫6.7%，该公司公布的季度获利不及预期。周四沃尔玛 销售预估平平，打压股市。

“油价回落，令股市承压，”Greenwood Capital Associates投资长Walter Todd表示，“过去几天，零售商公布的业绩也无法鼓舞信心。”

道琼工业指数 下跌21.44点，或0.13%，至16,391.99点；标准普尔500指数 下跌0.05点，至1,917.78点；Nasdaq指数 涨16.89点，或0.38%，至4,504.43点。

本周道指升2.6%，标普500指数涨2.8%，Nasdaq指数攀升3.8%。

租金上涨和医疗保健成本增加，将美国1月核心通胀率推至近四年半高位，暗示价格压力上升，可能允许美联储今年逐渐升息。

近期公布的工业生产和就业市场数据令投资人对美国经济强度更有信心。

“今年头六周的公布的许多经济数据非常令人担心，我认为过去几周数据已经出现大幅改善，”Wilmington Trust投资长Tony Roth称。

其他业绩报告也拖累股价表现，拖拉机生产商Deere & Co 下挫4.1%，报77美元，此前该公司下调会计年度营收和获利预估。同业卡特彼勒 跌1.1%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约76亿股成交，低于过去20日的日均成交量93亿股。

纽约证交所跌涨股家数分别为1,549家和1,492家，比例为1.04:1；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,540家和1,238家，比例1.24:1。

标普500指数成份股有11支触及52周新高，四支触及新低；有21支Nasdaq指数成份股触及52周新高，54支触及新低。(完)