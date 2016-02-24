美国股市：开盘下跌，因油价下滑

路透纽约2月24日 - 美国股市周三开盘下跌，因油价下滑，此前主要产油国沙特阿拉伯排除了减产以帮助解决全球供应过剩问题的可能性。

道琼工业指数 下跌90.26点，或0.55%，至16,341.52点；标准普尔500指数 下滑12.61点，或0.66%，至1,908.66点；Nasdaq指数 跌48.64点，或1.08%，至4,454.94点。(完)