美国股市：开盘小涨，受制造业数据及油价回稳支撑

路透纽约2月25日 - 美国股市周四开盘小幅走高，因数据显示美国制造业活动上升，且油价企稳。

道琼工业指数 上涨28.73点，或0.17%，至16,513.72点；标准普尔500指数 涨3.99点，或0.21%，至1,933.79点；Nasdaq指数 涨12.27点，或0.27%，至4,554.87点。(完)