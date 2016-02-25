美国股市：道琼工业指数收高1.29%，Nasdaq指数收涨0.87%

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透纽约2月25日 - 美国股市周四收盘上涨，因油价走高减弱了银行可能受债务违约打击的担忧，投资者在数周的市场波动后寻找机会。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高212.30点，或1.29%，至16,697.29点；标准普尔500指数 收高21.90点，或1.13%，至1,951.70点；Nasdaq指数 收涨39.599点，或0.87%，至4,582.205点。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f