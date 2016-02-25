美国股市：道琼工业指数收高1.29%，Nasdaq指数收涨0.87%

路透纽约2月25日 - 美国股市周四收盘上涨，因油价走高减弱了银行可能受债务违约打击的担忧，投资者在数周的市场波动后寻找机会。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高212.30点，或1.29%，至16,697.29点；标准普尔500指数 收高21.90点，或1.13%，至1,951.70点；Nasdaq指数 收涨39.599点，或0.87%，至4,582.205点。(完)