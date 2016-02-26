美国股市：开盘上涨，因美国第四季GDP数据被上修

路透2月26日 - 美国股市周五开盘上涨，此前发布的数据显示，美国去年第四季经济增长率为1%，高于上月公布的0.7%。

路透调查的经济学家预估为增长0.4%。

道琼工业指数 上涨43.08点，或0.26%，至16,740.37点；标准普尔500指数 涨6.29点，或0.32%，至1,957.99点；Nasdaq指数 涨32.48点，或0.71%，至4,614.69点。(完)