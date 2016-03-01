版本:
中国
市场报道 | 2016年 3月 1日 星期二 22:35 BJT

美国股市：开高，因油价守住涨势

路透3月1日 - 美股周二开高，以上涨为3月开局，因油价守住涨势。

道琼工业指数 上涨71.42点，或0.43%，至16,587.92点；标准普尔500指数 上扬11.63点，或0.6%，至1,943.86点；Nasdaq指数 上涨40.64点，或0.89%，至4,598.59点。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐