美国股市：开高，因油价守住涨势

《美国重要政经日程》-1月19日

(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 劳工部发布一周初请失业金人数 1330 - 商务部公布12月房屋开工数据 1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周抵押贷款利率 1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存 1600 - EIA公布一周石油库存及产出数据(周一适逢马丁路德金纪念日，由周三推迟至周四发布) 1600 - 财政部宣布标售三个月和六个月期国库券；两年期浮动利率债券；以及两年期、五年期与七年期公债 1800 - 财政部标售10年期通膨保值债券(TIPS) 2100 - 农业部公布一周全球棉花价格 2100后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据 2130 - 美联储公布一周资产负债表