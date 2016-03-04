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市场报道 | 2016年 3月 5日 星期六 05:13 BJT

美国股市: 道琼工业指数收涨0.37%，Nasdaq指数上扬0.2%

路透纽约3月4日 - 美国股市周五收涨，因2月就业报告缓解了投资者对经济成长迟缓的担忧，但数据并未加剧对美国联邦储备理事会(FED/美联储)不久会升息的担忧。

道琼工业指数 升62.87点，或0.37%，至17,006.77点；标准普尔500指数 上扬6.59点，或0.33%，至1,999.99点，年内首次收在100日移动均线之上；Nasdaq指数 涨9.60点，或0.2%，至4,717.02点。

本周，道指收涨2.2%，标普500指数上扬2.7%，NASDAQ指数攀升2.8%。(完)

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