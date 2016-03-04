美国股市: 道琼工业指数收涨0.37%，Nasdaq指数上扬0.2%

****美国与加拿大经济指标预测--1月19日-1月26日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.5 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 120.0 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 25.4 24.7
路透纽约3月4日 - 美国股市周五收涨，因2月就业报告缓解了投资者对经济成长迟缓的担忧，但数据并未加剧对美国联邦储备理事会(FED/美联储)不久会升息的担忧。
道琼工业指数 升62.87点，或0.37%，至17,006.77点；标准普尔500指数 上扬6.59点，或0.33%，至1,999.99点，年内首次收在100日移动均线之上；Nasdaq指数 涨9.60点，或0.2%，至4,717.02点。
本周，道指收涨2.2%，标普500指数上扬2.7%，NASDAQ指数攀升2.8%。(完)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.5 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 120.0 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 25.4 24.7
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
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