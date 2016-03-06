重温稿-美国股市：受就业数据提振收高，标普500指数自10月来首次连升四日

(重温稿)

* 美国2月非农就业岗位增加24.2万

* 惠普企业公布强劲业绩后暴涨

* 道指升0.37%，标普500指数升0.33%，Nasdaq指数收高0.20%

路透3月4日 - 美国股市周五收涨，因2月就业报告缓解了投资者对经济成长迟缓的担忧，但数据并未加剧对美国联邦储备理事会(FED/美联储)不久会升息的担忧。

标普500指数自10月来首次录得四日连升，收盘略低于2,000点大关，部分交易员认为这是重要心理关口。道琼工业指数也是自1月初来首次升穿17,000点关口。

美国劳工部周五称，上月非农就业岗位增加24.2万个，且12月和1月就业岗位修正后累计再增加3万个。尽管就业参与率提高，失业率仍稳定在4.9%的八年低位。分析师原先预计上月增加19万个非农就业岗位，失业率持平。

2月非农就业岗位急增，是迄今为止就业市场强劲的最明确信号，数据可能进一步缓解经济将陷入衰退的忧虑，并为美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年循序渐进地升息创造条件。

R.J. O’Brien & Associates董事总经理John Brady表示，数据显示经济强劲，且为美联储争取了时间。美联储不必急于升息。

交易商仍预计美联储不可能在3月15-16日会议上升息，但部分交易商认为有可能在6月加息。

近几周标普500指数多数时候稳步上涨，令其在遭遇2009年来最差1月表现后，今年迄今仅下跌了2%。

“对经济陷入衰退的预期过于悲观了，因此在过去两周市场大涨，排除了陷入衰退的可能性，”Wells Capital Management投资长Jim Paulsen称。

道琼工业指数 升62.87点，或0.37%，至17,006.77点；标准普尔500指数 上扬6.59点，或0.33%，至1,999.99点，年内首次收在100日移动均线之上；Nasdaq指数 涨9.60点，或0.2%，至4,717.02点。

本周，道指收涨2.2%，标普500指数上扬2.7%，NASDAQ指数攀升2.8%。

周五标普10个类股中有七种收高，原材料股 以1.18%领涨。

苹果 升1.49%，对标普500指数的提振作用最大。

惠普企业 暴涨13.53%，此前该公司公布的业绩优于预期。

报税企业H & R Block 公布大于预期的季度亏损后，股价暴跌15.62%。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,970家和1,064家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,678家和1,140家。

标普500指数成份股有17只触及52周新高，一只成份股触及新低；有34只Nasdaq指数成份股触及52周新高，29只触及新低。