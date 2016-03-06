重温稿-美国股市：受就业数据提振收高，标普500指数自10月来首次连升四日

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(重温稿)
* 美国2月非农就业岗位增加24.2万
* 惠普企业公布强劲业绩后暴涨
* 道指升0.37%，标普500指数升0.33%，Nasdaq指数收高0.20%
路透3月4日 - 美国股市周五收涨，因2月就业报告缓解了投资者对经济成长迟缓的担忧，但数据并未加剧对美国联邦储备理事会(FED/美联储)不久会升息的担忧。
标普500指数自10月来首次录得四日连升，收盘略低于2,000点大关，部分交易员认为这是重要心理关口。道琼工业指数也是自1月初来首次升穿17,000点关口。
美国劳工部周五称，上月非农就业岗位增加24.2万个，且12月和1月就业岗位修正后累计再增加3万个。尽管就业参与率提高，失业率仍稳定在4.9%的八年低位。分析师原先预计上月增加19万个非农就业岗位，失业率持平。
2月非农就业岗位急增，是迄今为止就业市场强劲的最明确信号，数据可能进一步缓解经济将陷入衰退的忧虑，并为美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年循序渐进地升息创造条件。
R.J. O’Brien & Associates董事总经理John Brady表示，数据显示经济强劲，且为美联储争取了时间。美联储不必急于升息。
交易商仍预计美联储不可能在3月15-16日会议上升息，但部分交易商认为有可能在6月加息。
近几周标普500指数多数时候稳步上涨，令其在遭遇2009年来最差1月表现后，今年迄今仅下跌了2%。
“对经济陷入衰退的预期过于悲观了，因此在过去两周市场大涨，排除了陷入衰退的可能性，”Wells Capital Management投资长Jim Paulsen称。
道琼工业指数 升62.87点，或0.37%，至17,006.77点；标准普尔500指数 上扬6.59点，或0.33%，至1,999.99点，年内首次收在100日移动均线之上；Nasdaq指数 涨9.60点，或0.2%，至4,717.02点。
本周，道指收涨2.2%，标普500指数上扬2.7%，NASDAQ指数攀升2.8%。
周五标普10个类股中有七种收高，原材料股 以1.18%领涨。
苹果 升1.49%，对标普500指数的提振作用最大。
惠普企业 暴涨13.53%，此前该公司公布的业绩优于预期。
报税企业H & R Block 公布大于预期的季度亏损后，股价暴跌15.62%。
纽约证交所涨跌股家数分别为1,970家和1,064家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,678家和1,140家。
标普500指数成份股有17只触及52周新高，一只成份股触及新低；有34只Nasdaq指数成份股触及52周新高，29只触及新低。
美国各证交所共计约103亿股成交，高于过去20日的平均日成交量87亿股。(完)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算