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市场报道 | 2016年 3月 15日 星期二 21:39 BJT

美国股市: 开盘走低，因成长忧虑再度浮现

路透3月15日 - 美国股市周一开盘走低，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)稍后开始为期两天的政策会议前，疲弱的美国零售销售数据凸显成长前景面临的风险，另外，日本央行对经济的低迷评估加重了投资者的忧虑。

道琼工业指数 跌54.92点，或0.32%，至17,174.21点；标准普尔500指数 挫6.67点，或0.33%，至2,012.97点；Nasdaq指数 回落18.33点，或0.39%，至4,731.95点。(完)

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