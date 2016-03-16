美国股市：开盘下跌，静待美联储政策声明

路透3月16日 - 美国股市周三开盘下跌，此前数据显示，2月基础通胀增长强于预期，可能有助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年保持在逐渐升息的轨道上。

道琼工业指数 下跌12.4点，或0.07%，报17,239.13点；标准普尔500指数 下跌2.38点，或0.12%，报2,013.55点；Nasdaq指数 跌10.62点，或0.22%，报4,718.05点。(完)