美国股市：开盘下跌，静待美联储政策声明

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透3月16日 - 美国股市周三开盘下跌，此前数据显示，2月基础通胀增长强于预期，可能有助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年保持在逐渐升息的轨道上。
道琼工业指数 下跌12.4点，或0.07%，报17,239.13点；标准普尔500指数 下跌2.38点，或0.12%，报2,013.55点；Nasdaq指数 跌10.62点，或0.22%，报4,718.05点。(完)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
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