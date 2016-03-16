美国股市: 道琼工业指数收高0.43%，Nasdaq指数收涨0.75%

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透纽约3月16日 - 美国股市标普500指数周三收于今年最高点位， 此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率不变，暗示未来数月升息 次数将减少。 根据初步收盘数据，道琼工业指数 上涨74.23点，或0.43%，报 17,325.76点；标准普尔500指数 上扬11.29点，或0.56%，报2,027. 22点；Nasdaq指数 涨35.30点，或0.75%，报4,763.97点。(完)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
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