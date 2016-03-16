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市场报道 | 2016年 3月 17日 星期四 04:12 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.43%，Nasdaq指数收涨0.75%

路透纽约3月16日 - 美国股市标普500指数周三收于今年最高点位，
此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率不变，暗示未来数月升息
次数将减少。
    
    根据初步收盘数据，道琼工业指数 上涨74.23点，或0.43%，报
17,325.76点；标准普尔500指数 上扬11.29点，或0.56%，报2,027.
22点；Nasdaq指数 涨35.30点，或0.75%，报4,763.97点。(完)

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