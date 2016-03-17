美国股市：开盘持平，前日美联储发表政策声明

《国际主要央行公开市场操作一览》--1月19日
路透上海1月19日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
路透3月17日 - 美国股市周四开盘基本持平，此前一天美国联邦储备理事会(FED/美联储)将今年升息次数预期下调至两次，提振标普500指数升至今年最高收盘点位。
道琼工业指数 上涨4.52点，或0.03%，报17,330.28点；标准普尔500指数 下跌0.65点，或0.03%，报2,026.57点；Nasdaq指数 下跌11.46点，或0.24%，报4,752.51点。(完)
路透上海1月19日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 114.48 114.64 +0.14 +2.26 117.07 坡元 1.4273 1.4295 +0.15 +1.52 1.4490 台币 31.598 31.586 -0.04 +2.16 32.279 韩元 1175.60 1166.70 -0.76 +2.73 1207.70 泰铢 35.38 35.30 -0.23 +1.19 35.80 菲律宾披索 49.92 49.79 -0.25 -0.39 49.72 印尼卢比 13357.00 13340.00 -0.13 +0.85 13470.
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。