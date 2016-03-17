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市场报道 | 2016年 3月 17日 星期四 21:43 BJT

美国股市：开盘持平，前日美联储发表政策声明

路透3月17日 - 美国股市周四开盘基本持平，此前一天美国联邦储备理事会(FED/美联储)将今年升息次数预期下调至两次，提振标普500指数升至今年最高收盘点位。

道琼工业指数 上涨4.52点，或0.03%，报17,330.28点；标准普尔500指数 下跌0.65点，或0.03%，报2,026.57点；Nasdaq指数 下跌11.46点，或0.24%，报4,752.51点。(完)

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