重温稿-美国股市：标普500指数今年首次升至去年收盘位之上，因衰退忧虑缓解

****美国与加拿大经济指标预测--1月19日-1月26日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.5 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 120.0 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 25.4 24.7
* 三大指数连升第五周
* Adobe上扬，之前上调财测
* 摩根大通和美国银行受股票回购计划提振走高
* 道指上扬0.69%，标普500指数收高0.44%，Nasdaq指数攀升0.43%
路透纽约3月18日 - 美国股市周五收涨，标普500指数今年首次收在去年收盘位之上，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)对通胀的立场温和及经济前景不断改善，提振投资者风险意愿。
今日的涨势部分仍受到美联储周三行动的影响。美联储周三下调未来数月升息次数的预期。三大指数连升第五周，道指本周所有交易日均收高。
“对市场而言，这是个巨大的利多，”Janney Montgomery Scott的首席投资策略师Mark Luschini表示，“我认为，市场原本预计联储的立场更为鹰派。”
周四，道指今年首次收在去年收盘点位之上。
联储声明公布后，美元走软，推升商品价格。油价升穿每桶42美元。
“人们意识到，这意味着美元会走软，这应该会惠及很多在海外有巨大敞口的标普500指数和道指成份股企业，”Fort Pitt Capital Group的研究分析师Kim Forrest表示。
油价周五走低，因交易商在强劲的季节性需求推升油价后锁定获利，且美国石油钻井平台自12月以来首周增加。
近期公布的就业和薪资等数据强于预期，且企业获利预期改善，也扶助缓解衰退忧虑，并给投资者壮胆，Forrest说。
与1月和2月初时的低迷人气相反，投资者开始认为，“我们并未经历衰退，”Forrest说。
道琼工业指数.DJI上涨120.81点，或0.69%，报17,602.30点；标准普尔500指数.SPX上扬8.97点，或0.44%，报2,049.56点；Nasdaq指数.IXIC涨20.66点，或0.43%，报4,795.65点。
标普10大类股中有八类收涨，医疗保健类股 领涨，涨幅为1.32%。
本周，道指上涨1.8%，标普500指数上升1.3%，NASDAQ指数攀升1%。CBOE波动性指数 收在8月18日以来最低。
美国银行 和摩根大通 在宣布股票回购计划后均上涨约2.9%，给标普500指数带来的提振最大。
Adobe 急升3.8%，报93.42美元，之前该公司上调全年获利和营收预估至高于预期的水平。
喜达屋 跳升5.8%，报80.57美元，之前，该公司接受了中国安邦保险牵头的投资者集团上调后的收购出价，并表示，计划结束与万豪国际 的合并。万豪国际股价收涨1.9%，报73.16美元。
美国各证交所累计成交约109亿股，高于过去20个交易日80.2亿股的日成交均值。
今日为“四巫聚首日”，股票和指数期权，以及股票和指数期货今日同时到期，市场成交量高于正常水平。
纽约证交所涨跌股家数分别为1,855家和1,183家，比率为1.57:1；Nasdaq市场涨跌股家数分别为1,827和1,000，比率为1.83:1。
有45只标普500指数成份股触及52周新高，两只触及新低。有84只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，42只触及新低。(完)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.5 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 120.0 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 25.4 24.7
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
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