美国股市：开盘下跌，此前布鲁塞尔发生爆炸事件

《全球主要央行动态》---1月12日-1月19日

美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”