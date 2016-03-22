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市场报道 | 2016年 3月 22日 星期二 21:39 BJT

美国股市：开盘下跌，此前布鲁塞尔发生爆炸事件

路透3月22日 - 美国股市周二开盘下跌，此前布鲁塞尔发生爆炸事件，引发了新的地缘政治担忧，令投资者匆忙涌向避险资产。

道琼工业指数 下跌39.45点，或0.22%，报17,584.42点；标准普尔500指数 跌5.7点，或0.28%，报2,045.9点；Nasdaq指数 降25.28点，或0.53%，报4,783.60点。(完)

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