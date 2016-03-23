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市场报道 | 2016年 3月 23日 星期三 21:42 BJT

美国股市：开盘下跌，因油价走低

路透3月23日 - 美国股市周三开盘下跌，因油价下挫，且投资者规避风险，本周交易受到布鲁塞尔袭击事件和周五市场因耶稣受难日假期休市等因素影响。

道琼工业指数 下跌23.45点，或0.13%，报17,559.12点；标准普尔500指数 跌2.92点，或0.14%，报2,046.88点；Nasdaq指数 降8.09点，或0.17%，报4,813.57点。(完)

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