美国股市：开盘下跌，因油价走低

港报财经评论：客满船仓勿挤进，热门交易莫乱追--信报1月19日
恒指 昨天终于重上23,000点，收报23,098点，升257点。美元与美债息下滑之势未变，中港地产股、商品股、黄金股、科技股等升势持续。美国候任总统特朗普可能忙于筹备周五的就职典礼，连推文也没时间写，环球市场也乐得清静。
路透3月23日 - 美国股市周三开盘下跌，因油价下挫，且投资者规避风险，本周交易受到布鲁塞尔袭击事件和周五市场因耶稣受难日假期休市等因素影响。
道琼工业指数 下跌23.45点，或0.13%，报17,559.12点；标准普尔500指数 跌2.92点，或0.14%，报2,046.88点；Nasdaq指数 降8.09点，或0.17%，报4,813.57点。(完)
恒指 昨天终于重上23,000点，收报23,098点，升257点。美元与美债息下滑之势未变，中港地产股、商品股、黄金股、科技股等升势持续。美国候任总统特朗普可能忙于筹备周五的就职典礼，连推文也没时间写，环球市场也乐得清静。
路透上海1月19日 - 中国股市沪综指周三收涨0.14%。沪深证交所融资融券余额当日减 少31.9亿元人民币，连续第七日下跌；两市两融余额为8,980.5亿元，续创三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/18 5,174.3 3,806.2 8,980.5 -31.9 3,113.01 1/17 5,188.7 3,823.7 9,012.4 -16.1 3,108.77 1/16 5,195.3 3,833.2 9
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/19 沪 德创环保 732177 5,050 3.60 22.97 民生证券 1/23 1/19 深 盐津铺子 002847 3,100 9.14 22.99 西部证券 1/23 1/19 深 英联股份 002846 3,000 8.33 22.96 国海证券 1/23 1/20 沪 镇海股份 603637 *2,557.63 *13.86 *22.99 浙商证券 1/24 1/20 深 恒锋信息 300605 2,100 *9.40 *