美国股市：道琼工业指数收低0.45%，Nasdaq指数收跌1.10%

台湾央行：开放申购14、28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月19日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期6,262.8亿台币。
路透纽约3月23日 - 美国股市周三收盘下跌，因能源和材料类股下挫，投资者在昨日发生布鲁塞尔炸弹袭击后仍保持谨慎。
根据初步收盘收据，道琼工业指数 收低79.98点，或0.45%，报17,502.59点；标准普尔500指数 下跌13.09点，或0.64%，报2,036.71点；Nasdaq指数 下跌52.798点，或1.10%，报4,768.861点。(完)
路透台北1月19日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期6,262.8亿台币。
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江