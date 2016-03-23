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市场报道 | 2016年 3月 24日 星期四 04:11 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.45%，Nasdaq指数收跌1.10%

路透纽约3月23日 - 美国股市周三收盘下跌，因能源和材料类股下挫，投资者在昨日发生布鲁塞尔炸弹袭击后仍保持谨慎。

根据初步收盘收据，道琼工业指数 收低79.98点，或0.45%，报17,502.59点；标准普尔500指数 下跌13.09点，或0.64%，报2,036.71点；Nasdaq指数 下跌52.798点，或1.10%，报4,768.861点。(完)

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