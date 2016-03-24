美国股市：道琼工业指数收涨0.08%，Nasdaq指数收高0.1%

路透纽约3月24日 - 美国股市主要股指周四收盘基本持平，尾盘收复了失地。美股结束了五周连涨，因美元走强重压了商品相关类股。

根据初步收盘收据，道琼工业指数 收涨13.14点，或0.08%，报17,515.73点；标准普尔500指数 下跌0.77点，或0.04%，报2,035.94点；Nasdaq指数 上涨4.64点，或0.1%，报4,773.51点。(完)