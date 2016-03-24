美国股市：道琼工业指数收涨0.08%，Nasdaq指数收高0.1%

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透纽约3月24日 - 美国股市主要股指周四收盘基本持平，尾盘收复了失地。美股结束了五周连涨，因美元走强重压了商品相关类股。
根据初步收盘收据，道琼工业指数 收涨13.14点，或0.08%，报17,515.73点；标准普尔500指数 下跌0.77点，或0.04%，报2,035.94点；Nasdaq指数 上涨4.64点，或0.1%，报4,773.51点。(完)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
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