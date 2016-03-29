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市场报道 | 2016年 3月 30日 星期三 04:23 BJT

美国股市：道琼工业指数收涨0.56%，Nasdaq指数收涨1.67%

路透纽约3月29日 - 美国股市周二收盘上涨，标普500指数收于2016年最高点位，从八年来最糟糕的1月反弹，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦称，美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事，这对华尔街投资者而言是悦耳之音。

根据初步收盘收据，道琼工业指数 收涨97.72点，或0.56%，报17,633.11点；标准普尔500指数 涨17.96点，或0.88%，报2,055.01点；Nasdaq指数 上涨79.836点，或1.67%，报4,846.623点。(完)

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