美国股市：道琼工业指数收涨0.56%，Nasdaq指数收涨1.67%

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
路透纽约3月29日 - 美国股市周二收盘上涨，标普500指数收于2016年最高点位，从八年来最糟糕的1月反弹，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦称，美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事，这对华尔街投资者而言是悦耳之音。
根据初步收盘收据，道琼工业指数 收涨97.72点，或0.56%，报17,633.11点；标准普尔500指数 涨17.96点，或0.88%，报2,055.01点；Nasdaq指数 上涨79.836点，或1.67%，报4,846.623点。(完)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。