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市场报道 | 2016年 3月 31日 星期四 04:15 BJT

美国股市：道琼工业指数收涨0.47%，Nasdaq指数收高0.47%

路透纽约3月30日 - 美国股市周三收盘上涨，继续扩大2016年迄今录得的涨幅，连续第二日受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话提振。叶伦的讲话缓解了投资人对未来升息的不安情绪。

根据初步收盘收据，道琼工业指数 收涨83.55点，或0.47%，报17,716.66点；标准普尔500指数 涨8.94点，或0.44%，报2,063.95点；Nasdaq指数 上涨22.67点，或0.47%，报4,869.29点。(完)

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