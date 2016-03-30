美国股市：道琼工业指数收涨0.47%，Nasdaq指数收高0.47%

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月19日
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7557港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低22.05，或0.11%，报19,804.72点 。因投资人等待特朗普履行竞选时的承诺。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 128.250 0.09 16473 9.947 -0.93 >
路透纽约3月30日 - 美国股市周三收盘上涨，继续扩大2016年迄今录得的涨幅，连续第二日受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话提振。叶伦的讲话缓解了投资人对未来升息的不安情绪。
根据初步收盘收据，道琼工业指数 收涨83.55点，或0.47%，报17,716.66点；标准普尔500指数 涨8.94点，或0.44%，报2,063.95点；Nasdaq指数 上涨22.67点，或0.47%，报4,869.29点。(完)
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7557港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低22.05，或0.11%，报19,804.72点 。因投资人等待特朗普履行竞选时的承诺。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 128.250 0.09 16473 9.947 -0.93 >
--国泰航空 指市场竞争及不明朗已成为“新常态”，公司未来数月会建议架构转变，预计年中落实，今年相信是国泰20年来最大改变的一年，市场最关注会否裁员则未有透露。
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。