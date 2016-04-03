更正-重温稿-美国股市：4月开局稳健，受强劲的就业和制造业数据提振

(更正：正文第10段译文有误，应为“本周，道指上升1.6%，标普500指数攀升1.8%，”，而非“本周，道指上升1.8%，标普500指数攀升1.6%，”)

* 3月非农就业数据优于预期

* 过去七周，标普500指数升13%

* 道指收高0.61%，标普500指数升0.63%，Nasdaq指数大涨0.92%

路透4月1日 - 美国股市录得第七周连涨，周五公布良好的美国就业数据和制造业数据暗示企业盈利将改善，但没有令投资人更加担心美国可能升息。

美国劳工部周五称，上月非农就业岗位增加21.5万个，失业率从八年低位的4.9%上涨至5.0%。失业率上升是因为更多人继续进入或重返就业市场，这反映出人们对就业市场的信心。

就业数据同另一份显示美国3月制造业恢复成长的报告一道，表明经济成长还没有快到能令投资人更担心通胀。

“整体而言是非常强劲的数据，但我认为并没有改变美联储的政策前景。”BMO高级投资策略师兼投资组合经理人Jon Adams表示。

投资人对产油国冻产协议的疑虑加重，拖累油价重挫近4%，标普能源股指数 大跌1.39%，限制了股市的升幅。

自2月中，标普500指数劲升13%，从深跌中反弹，拜油价回稳和对中国经济严重放缓及其对美国经济的影响的忧虑减轻。

华尔街人士一直担心企业业绩平平，将密切关注未来几周逐步展开的企业季报期。

根据汤森路透数据，分析师预计，标普500指数成份股企业首季盈利按年下滑7%，因能源股企业业绩受重压。

道琼工业指数 收高107.66点，或0.61%，报17,792.75点；标准普尔500指数 收升13.04点，或0.63%，报2,072.78点；Nasdaq指数 上升44.70点，或0.92%，报4,914.54点。

本周，道指上升1.6%，标普500指数攀升1.8%，NASDAQ指数劲涨3%。

周五，标普10大类股中有八种收高，健保股 升1.27%。制药商Regeneron 暴涨12.43%，此前其治疗湿疹的试验药物被证实相当有效。

雪佛龙 下挫1.19%，对道指的拖累最大，艾克森美孚 跌0.75%，对标普500指数的拖累最大。

万豪国际 重挫5.68%，此前中国安邦保险放弃竞购喜达屋 ，喜达屋大跌4.85%。

尽管主要股指收高，但纽约证交所下跌股家数多于上涨股，分别为1,576家和1,448家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,591家和1,193家。

标普500指数成份股有70只触及52周新高，两只成份股触及新低；有61只Nasdaq指数成份股触及52周新高，20只触及新低。