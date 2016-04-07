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市场报道 | 2016年 4月 8日 星期五 04:12 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.98%，Nasdaq指数回落1.47%

路透纽约4月7日 - 美国股市周四走低，因油价下滑，以及对全球经济的担忧重燃，令美元承压，并促使投资者逃离风险资产。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 下跌174.09点，或0.98%，至17,541.96点；标准普尔500指数 下挫24.75点，或1.2%，至2,041.91点；Nasdaq指数 回落72.35点，或1.47%，至4,848.37点。(完)

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