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市场报道 | 2016年 4月 8日 星期五 21:40 BJT

美国股市：开盘上涨，因油价急升

路透4月8日 - 美国股市周五开盘上涨，受助于油价急升和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦关于美国经济具有韧性的评论。

道琼工业指数 上涨64点，或0.36%，至17,605.96点；标准普尔500指数 上涨9.38点，或0.46%，至2,051.29点；Nasdaq指数 上涨35.23点，或0.73%，至4,883.60点。(完)

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