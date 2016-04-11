版本:
中国
市场报道 | 2016年 4月 11日 星期一 21:39 BJT

美国股市：开盘上扬，业绩期今日拉开帷幕

路透4月11日 - 美国股市周一开盘上扬，投资者静待美国企业进入业绩期，美国铝业 今日盘后公布业绩，为首季业绩期开幕鸣锣。

道琼工业指数 微升51.46点，或0.29%，至17,628.42点；标准普尔500指数 小涨6.27点，或0.31%，至2,053.87点；Nasdaq指数 上扬24.21点，或0.5%，至4,874.89点。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐