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市场报道 | 2016年 4月 19日 星期二 21:41 BJT

美国股市：开盘小幅走高，因油价上扬

路透4月19日 - 美国股市周二开盘小幅走高，此前科威特石油工人罢工引发油价上涨。

道琼工业指数 涨31.77点，或0.18%，至18,035.93点；标准普尔500指数 升4.64点，或0.22%，至2,098.98点；Nasdaq指数 微涨0.66点，或0.01%，至4,960.68点。(完)

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