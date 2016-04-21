美国股市：开盘持平，投资者研读良莠不齐的企业季报

路透4月21日 - 美国股市周四开盘基本持平，投资者研读一系列良莠不齐的企业季报。

道琼工业指数 升4.24点，或0.02%，至18,100.51点；标准普尔500指数 升0.39点，或0.02%，至2,102.79点；Nasdaq指数 微涨1.3点，或0.03%，至4,949.43点。(完)