美国股市：开盘持平，因投资者保持谨慎

路透4月22日 - 美国股市周五开盘持平，因美国领头羊公司发布良莠不齐的季度业绩报告令投资者离场观望。

道琼工业指数 下跌12.91点，或0.07%，至17,969.61点；标准普尔500指数 降4.77点，或0.23%，至2,086.71点；Nasdaq指数 下跌45.99点，或0.93%，至4,899.89点。(完)