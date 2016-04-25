美国股市：道琼工业指数收低0.15%，Nasdaq指数下滑0.21%

路透纽约4月25日 - 美国股市周一小幅收低，受能源股受油价下挫影响的跌势拖累，Perrigo和施乐(全录,Xerox)等企业发布的财测也令股市承压。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低26.51点，或0.15%，至17,977.24点；标准普尔500指数 收跌3.79点或0.18%，至2,087.79点；Nasdaq指数 收跌10.44点，或0.21%，至4,895.79点。(完)