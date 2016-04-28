美国股市: 道琼工业指数收跌1.17%，Nasdaq指数回落1.19%

标题新闻：东芝考虑分拆半导体业务，将部分股权售予西部数据，投资基金亦有兴趣入股－日经
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路透纽约4月28日 - 美国股市周四收跌，因投资者对日本央行意外呼吁限制货币刺激力度的消息仍心有余悸，而美国著名投资人伊坎(Carl Icahn)的讲话拖累苹果尾盘走低，进一步加剧市场卖压。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 下跌210.79点，或1.17%，至17,830.76点；标准普尔500指数 下挫19.34点，或0.92%，至2,075.81点；Nasdaq指数 回落57.85点，或1.19%，至4,805.29点。(完)
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。