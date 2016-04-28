美国股市: 道琼工业指数收跌1.17%，Nasdaq指数回落1.19%

路透纽约4月28日 - 美国股市周四收跌，因投资者对日本央行意外呼吁限制货币刺激力度的消息仍心有余悸，而美国著名投资人伊坎(Carl Icahn)的讲话拖累苹果尾盘走低，进一步加剧市场卖压。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 下跌210.79点，或1.17%，至17,830.76点；标准普尔500指数 下挫19.34点，或0.92%，至2,075.81点；Nasdaq指数 回落57.85点，或1.19%，至4,805.29点。(完)