重温稿-美国股市：受业绩消息打压下滑，但道指和标普500指数本月上涨

* 苹果创三年最大周度跌幅

* 亚马逊公布的业绩优于预期，股价跳升

* Gilead下挫，对标普500指数和Nasdaq指数拖累最大

* 道指收低0.32%，标普500指数跌0.51%，Nasdaq指数收低0.62%

路透纽约4月29日 - 美国股市周五收跌，三大指数录得逾两个月来最大单周跌幅，因企业业绩继续带来压力，但标普500指数和道指勉力在4月收高，因月中表现不俗。

企业业绩再度决定了市场方向，Gilead Sciences 重挫9%，对标普500指数和Nasdaq指数的拖累最大。

苹果 在过去11个交易日中第10日下滑，本周大跌11.3%，为2013年1月来最大周度跌幅，4月苹果股价重挫14%。

苹果、Gilead以及康宁 、固特异轮胎(Goodyear Tire) 和施乐(全录,Xerox) 都在本周公布季报，本周跌幅均达到两位数。

道琼工业指数 下跌57.12点，或0.32%，至17,773.64点；标准普尔500指数 下挫10.51点，或0.51%，至2,065.30点；Nasdaq指数 回落29.93点，或0.62%，至4,775.36点。

本周，道指和标普500指数均下跌1.3%，Nasdaq指数下挫2.7%。道指本周跌幅为2月12日止该周来最大，标普500指数和Nasdaq指数跌幅则为2月5日止该周来最大。

在4月，道指涨0.5%，标普500指数升0.3%，Nasdaq指数下挫1.9%。

“今日下跌只不过是过去几周大行情后的杂音，”Wells Fargo Investment Institute高级全球股市策略师Scott Wren称。

标普材料股指数 跌0.6%，本周跌0.3%。但4月大涨4.9%，连升三个月，期内升幅超过20%，创该板块2009年9月以来最大三个月连涨。

亚马逊 跳升9.6%，报659.59美元，此前该公司公布的季度业绩超过分析师预估。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计标普500指数成份股企业首季盈利按年下滑5.7%。在已经公布业绩的311家企业中，有57%营收超过分析师预期，长期均值为60%。

纽约证交所跌涨股家数比为1.36:1；Nasdaq市场涨跌股家数比为1.81:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计略高于90亿股成交，过去20日的平均日成交量为70亿股。

标普500指数成份股有四只触及52周新高，三只成份股触及新低；有42只Nasdaq指数成份股触及52周新高，32只触及新低。(完)