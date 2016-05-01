重温稿-美国股市：受业绩消息打压下滑，但道指和标普500指数本月上涨

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
* 苹果创三年最大周度跌幅
* 亚马逊公布的业绩优于预期，股价跳升
* Gilead下挫，对标普500指数和Nasdaq指数拖累最大
* 道指收低0.32%，标普500指数跌0.51%，Nasdaq指数收低0.62%
路透纽约4月29日 - 美国股市周五收跌，三大指数录得逾两个月来最大单周跌幅，因企业业绩继续带来压力，但标普500指数和道指勉力在4月收高，因月中表现不俗。
企业业绩再度决定了市场方向，Gilead Sciences 重挫9%，对标普500指数和Nasdaq指数的拖累最大。
苹果 在过去11个交易日中第10日下滑，本周大跌11.3%，为2013年1月来最大周度跌幅，4月苹果股价重挫14%。
苹果、Gilead以及康宁 、固特异轮胎(Goodyear Tire) 和施乐(全录,Xerox) 都在本周公布季报，本周跌幅均达到两位数。
道琼工业指数 下跌57.12点，或0.32%，至17,773.64点；标准普尔500指数 下挫10.51点，或0.51%，至2,065.30点；Nasdaq指数 回落29.93点，或0.62%，至4,775.36点。
本周，道指和标普500指数均下跌1.3%，Nasdaq指数下挫2.7%。道指本周跌幅为2月12日止该周来最大，标普500指数和Nasdaq指数跌幅则为2月5日止该周来最大。
在4月，道指涨0.5%，标普500指数升0.3%，Nasdaq指数下挫1.9%。
“今日下跌只不过是过去几周大行情后的杂音，”Wells Fargo Investment Institute高级全球股市策略师Scott Wren称。
标普材料股指数 跌0.6%，本周跌0.3%。但4月大涨4.9%，连升三个月，期内升幅超过20%，创该板块2009年9月以来最大三个月连涨。
亚马逊 跳升9.6%，报659.59美元，此前该公司公布的季度业绩超过分析师预估。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计标普500指数成份股企业首季盈利按年下滑5.7%。在已经公布业绩的311家企业中，有57%营收超过分析师预期，长期均值为60%。
纽约证交所跌涨股家数比为1.36:1；Nasdaq市场涨跌股家数比为1.81:1。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计略高于90亿股成交，过去20日的平均日成交量为70亿股。
标普500指数成份股有四只触及52周新高，三只成份股触及新低；有42只Nasdaq指数成份股触及52周新高，32只触及新低。(完)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。