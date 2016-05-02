美国股市：道琼工业指数收升0.66%，Nasdaq指数涨0.88%

欧元债市：英退疑虑支撑公债买气，但欧洲央行会议令涨幅受限
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透纽约5月2日 - 美国股市周一收盘上涨，从上周的跌势中反弹，因伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 等金融股上涨，美元下挫缓解了对跨国公司业绩的担忧。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 上涨117.52点，或0.66%，至17,891.16点；标准普尔500指数 升16.13点，或0.78%，至2,081.43点；Nasdaq指数 涨42.236点，或0.88%，至4,817.594点。(完)
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。
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