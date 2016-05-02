美国股市：道琼工业指数收升0.66%，Nasdaq指数涨0.88%

路透纽约5月2日 - 美国股市周一收盘上涨，从上周的跌势中反弹，因伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 等金融股上涨，美元下挫缓解了对跨国公司业绩的担忧。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 上涨117.52点，或0.66%，至17,891.16点；标准普尔500指数 升16.13点，或0.78%，至2,081.43点；Nasdaq指数 涨42.236点，或0.88%，至4,817.594点。(完)