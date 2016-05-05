美国股市：道琼工业指数收高0.05%，Nasdaq指数下滑0.18%

中美关系：两国和世界人民的根本利益需中美构建长期稳定合作关系--习近平
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透纽约5月5日 - 美国股市周四回吐早盘的大幅涨幅，因非必需消费品类股下跌，投资者在4月就业报告出炉前保持谨慎。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 微涨9.45点，或0.05%，至17,660.71点；标准普尔500指数 收低0.49点，或0.02%，至2,050.63点；Nasdaq指数 跌8.55点，或0.18%，收报4,717.09点。(完)
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透上海1月18日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.02%至94.65；SDR篮子指数微升至95.75，BIS篮子指数微跌至96.01。
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周二收涨0.17%。沪深证交所融资融券余额当日减 少16.1亿元人民币，连续第六日下跌；两市两融余额为9,012.4亿元，创三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/17 5,188.7 3,823.7 9,012.4 -16.1 3,108.77 1/16 5,195.3 3,833.2 9,028.5 -174.3 3,103.43 1/13 5,320.4 3,882.4 9,