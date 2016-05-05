美国股市：道琼工业指数收高0.05%，Nasdaq指数下滑0.18%

路透纽约5月5日 - 美国股市周四回吐早盘的大幅涨幅，因非必需消费品类股下跌，投资者在4月就业报告出炉前保持谨慎。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 微涨9.45点，或0.05%，至17,660.71点；标准普尔500指数 收低0.49点，或0.02%，至2,050.63点；Nasdaq指数 跌8.55点，或0.18%，收报4,717.09点。(完)