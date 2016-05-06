美国股市：开盘下跌，此前发布的4月就业报告疲弱

路透5月6日 - 美国股市周五开盘下跌，此前发布的4月就业数据显示的就业岗位增幅为七个月来最少，令投资人担心就业市场能否保持强劲。

道琼工业指数 跌61.49点，或0.35%，至17,599.22点；标准普尔500指数 挫7.38点，或0.36%，至2,043.25点；Nasdaq指数 降23.14点，或0.49%，至4,693.96点。(完)