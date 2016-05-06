美国股市：开盘下跌，此前发布的4月就业报告疲弱

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透5月6日 - 美国股市周五开盘下跌，此前发布的4月就业数据显示的就业岗位增幅为七个月来最少，令投资人担心就业市场能否保持强劲。
道琼工业指数 跌61.49点，或0.35%，至17,599.22点；标准普尔500指数 挫7.38点，或0.36%，至2,043.25点；Nasdaq指数 降23.14点，或0.49%，至4,693.96点。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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