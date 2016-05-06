美国股市：道琼工业指数收高0.45%，Nasdaq指数收高0.40%

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约5月6日 - 美国股市周五收高，从盘初的下跌中反弹，因投资者认为今日的就业报告没有最初认为的那么令人失望。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 涨79.92点，或0.45%，至17,740.63点；标准普尔500指数 收高6.51点，或0.32%，至2,057.14点；Nasdaq指数 升19.06点，或0.40%，收报4,736.16点。
本周道指跌0.2%，标普500指数跌0.4%，Nasdaq指数下滑0.8%。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选