美国股市：道琼工业指数收高0.45%，Nasdaq指数收高0.40%

路透纽约5月6日 - 美国股市周五收高，从盘初的下跌中反弹，因投资者认为今日的就业报告没有最初认为的那么令人失望。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 涨79.92点，或0.45%，至17,740.63点；标准普尔500指数 收高6.51点，或0.32%，至2,057.14点；Nasdaq指数 升19.06点，或0.40%，收报4,736.16点。

本周道指跌0.2%，标普500指数跌0.4%，Nasdaq指数下滑0.8%。(完)