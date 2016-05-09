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市场报道 | 2016年 5月 9日 星期一 21:44 BJT

美国股市：开盘基本持平，因油价回吐涨幅

路透5月9日 - 美国股市周一开盘基本持平，上周五发布的疲弱就业报告暗示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年将仅升息一次，且油价回吐盘初涨幅。

道琼工业指数 跌13.28点，或0.07%，至17,727.35点；标准普尔500指数 挫0.43点，或0.02%，至2,056.71点；Nasdaq指数 降1.03点，或0.02%，至4,735.13点。(完)

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