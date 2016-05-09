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市场报道 | 2016年 5月 10日 星期二 04:09 BJT

美国股市: 道琼工业指数小跌0.2%，Nasdaq指数小涨0.3%

路透纽约5月9日 - 美国股市周一收盘涨跌互现，艾尔建(Allergan) 等医疗保健股上扬，能源和基本材料股下跌。

道琼工业指数 小跌34.72点，或0.2%，至17,705.91点；标准普尔500指数 微涨1.55点，或0.08%，至2,058.69点；Nasdaq指数 小涨14.05点，或0.3%，至4,750.21点。(完)

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