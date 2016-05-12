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市场报道 | 2016年 5月 12日 星期四 21:37 BJT

美国股市: 开盘走高，因油价上扬提振能源股

路透5月12日 - 美国股市周四开盘走高，因油价上扬提振能源股。

道琼工业指数 升49.48点，或0.28%，至17,760.6点；标准普尔500指数 上扬6.56点，或0.32%，至2,071.02点；Nasdaq指数 涨18.20点，或0.38%，至4,778.89点。(完)

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