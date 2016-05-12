美国股市: 开盘走高，因油价上扬提振能源股

标题新闻：马来西亚央行料周四维持指标利率在3.00%不变，以稳定本币并支撑经济--路透调查
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路透5月12日 - 美国股市周四开盘走高，因油价上扬提振能源股。
道琼工业指数 升49.48点，或0.28%，至17,760.6点；标准普尔500指数 上扬6.56点，或0.32%，至2,071.02点；Nasdaq指数 涨18.20点，或0.38%，至4,778.89点。(完)
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路透伦敦1月17日 - 英美烟草 周二表示已同意买入美国同业雷诺兹烟草 的收购条款。此前英美烟草将其对后者57.8%股份的报价提高到494亿美元。
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)