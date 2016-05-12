美国股市：道琼工业指数收高0.05%，Nasdaq指数收挫0.49%

路透纽约5月12日 - 美国股市周四收盘基本持平，微软、孟山都(Monsanto)和艾克森(Exxon)上涨抵消了iPhone手机制造商苹果股价跌至两年低位带来的影响，但Nasdaq受苹果拖累下跌。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高9.38点，或0.05%，报17,720.50点；标准普尔500指数 收跌0.35点，或0.02%，报2,064.11点；Nasdaq指数 下挫23.35点，或0.49%，收报4,737.334点。(完)