美国股市：道琼工业指数收高0.05%，Nasdaq指数收挫0.49%

企业并购：凯雷投资集团同意收购南非评级机构Global Credit Ratings
路透伦敦1月17日 - 凯雷投资集团(Carlyle Group) 一位发言人周二称，该集团已同意收购总部位于约翰内斯堡的评级机构Global Credit Ratings (GCR)。
路透纽约5月12日 - 美国股市周四收盘基本持平，微软、孟山都(Monsanto)和艾克森(Exxon)上涨抵消了iPhone手机制造商苹果股价跌至两年低位带来的影响，但Nasdaq受苹果拖累下跌。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高9.38点，或0.05%，报17,720.50点；标准普尔500指数 收跌0.35点，或0.02%，报2,064.11点；Nasdaq指数 下挫23.35点，或0.49%，收报4,737.334点。(完)
路透伦敦1月17日 - 凯雷投资集团(Carlyle Group) 一位发言人周二称，该集团已同意收购总部位于约翰内斯堡的评级机构Global Credit Ratings (GCR)。
路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。
* 德国ZEW数据将在1000GMT时公布，关注该数据是否能回到英退欧之前的水平。图表：http://reut.rs/2jZHWbD