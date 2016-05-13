美国股市: 开盘变动不大，油价下跌抵消强劲零售销售数据影响

路透5月13日 - 美国股市周五开盘变动不大，因油价下跌抵消了强劲零售销售显示经济复苏动能增强的影响。

道琼工业指数 跌15.55点，或0.09%，至17,704.95点；标准普尔500指数 跌2.44点，或0.12%，至2,061.67点；Nasdaq指数 跌6.40点，或0.14%，至4,730.93点。(完)