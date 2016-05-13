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市场报道 | 2016年 5月 14日 星期六 04:13 BJT

美国股市：道琼工业指数收挫1.05%，Nasdaq指数收低0.41%

路透纽约5月13日 - 美国股市周五收低，因油价下滑，且零售商Nordstrom 和J.C. Penney 季报不佳拖累消费股走软，盖过了4月零售销售数据强劲的影响。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低185.18点，或1.05%，报17,535.32点；标准普尔500指数 收跌17.50点，或0.85%，报2,046.61点；Nasdaq指数 下挫19.66点，或0.41%，收报4,717.68点。

本周道指跌1.2%，标普500指数跌0.5%，均为连跌第三周，Nasdaq指数下挫0.4%，为连跌第四周。(完)

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