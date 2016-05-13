美国股市：道琼工业指数收挫1.05%，Nasdaq指数收低0.41%

标题新闻：德国外长称就英国首相提出的“略为清晰”的退欧方式表示欢迎
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路透纽约5月13日 - 美国股市周五收低，因油价下滑，且零售商Nordstrom 和J.C. Penney 季报不佳拖累消费股走软，盖过了4月零售销售数据强劲的影响。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低185.18点，或1.05%，报17,535.32点；标准普尔500指数 收跌17.50点，或0.85%，报2,046.61点；Nasdaq指数 下挫19.66点，或0.41%，收报4,717.68点。
本周道指跌1.2%，标普500指数跌0.5%，均为连跌第三周，Nasdaq指数下挫0.4%，为连跌第四周。(完)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)