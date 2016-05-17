美国股市：道琼工业指数收低1.02%，Nasdaq指数下挫1.25%

美国股市：开盘下跌，因特朗普讲话和英国退欧存在不确定性
路透1月17日 - 美国股市周二开盘下跌，在美国候任总统特朗普对强势美元发表讲话，及英国首相特雷莎梅发表退欧言论后，投资者寻求避险资产。
路透纽约5月17日 - 美国股市周二收挫，因投资人提升了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年稍后将加息的押注，且家得宝公布季报后股价大跌，拖累大盘表现。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低180.73点，或1.02%，报17,529.98点；标准普尔500指数 收低19.45点，或0.94%，报2,047.21点；Nasdaq指数 大跌59.73点，或1.25%，收报4,715.73点。(完)
路透1月17日 - 美国股市周二开盘下跌，在美国候任总统特朗普对强势美元发表讲话，及英国首相特雷莎梅发表退欧言论后，投资者寻求避险资产。
路透1月17日 - 高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 表示，其11-12月假日季的销售“有所弱于”预期，因消费者支出下降以及旗下在纽约的旗舰店销售下滑。
路透1月17日 - 英美烟草 周二表示已同意买入美国同业雷诺兹烟草 的收购条款。此前英美烟草将其对后者57.8%股份的报价提高到494亿美元。