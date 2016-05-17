美国股市：道琼工业指数收低1.02%，Nasdaq指数下挫1.25%

路透纽约5月17日 - 美国股市周二收挫，因投资人提升了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年稍后将加息的押注，且家得宝公布季报后股价大跌，拖累大盘表现。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低180.73点，或1.02%，报17,529.98点；标准普尔500指数 收低19.45点，或0.94%，报2,047.21点；Nasdaq指数 大跌59.73点，或1.25%，收报4,715.73点。(完)