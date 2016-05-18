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市场报道 | 2016年 5月 18日 星期三 21:41 BJT

美国股市：受零售股下跌拖累开盘走低，等待美联储公布会议记录

路透5月18日 - 美国股市周三开盘下跌，受Target 和沃尔玛 下跌拖累，今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)将公布4月会议纪录。

道琼工业指数 跌32.32点，或0.18%，至17,497.66点；标准普尔500指数 跌4.25点，或0.21%，至2,042.96点；Nasdaq指数 回落7.45点，或0.16%，至4,708.29点。(完)

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