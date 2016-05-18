美国股市：道琼工业指数收低0.02%，Nasdaq指数收涨0.5%

美国热股：高盛季度获利成长近三倍，股价盘初下滑

路透1月18日 - 高盛 周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。12月31日止的第四季，高盛可归属于普通股股东的净利于第四季飙升至21.5亿美元，上年同期为5.74亿美元，当时该行受到50亿美元的法律和解金打击。