美国股市：道琼工业指数收低0.02%，Nasdaq指数收涨0.5%

美国热股：网络流量管理软件商GIGAMON下调季度营收预估，股价崩跌逾27%
路透1月18日 - 网络流量管理软件公司GIGAMON INC 估计其第四季营收低于此前的财测，因在某些领域的产品订单低于预期。
路透纽约5月18日 - 美国股市周三收盘基本持平，全日走势波动，受到银行股上涨支撑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的4月会议记录显示，有可能在近期升息。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低3.36点，或0.02%，报17,526.62点；标准普尔500指数 收涨0.42点，或0.02%，报2,047.63点；Nasdaq指数 升23.39点，或0.5%，收报4,739.12点。(完)
路透1月18日 - 网络流量管理软件公司GIGAMON INC 估计其第四季营收低于此前的财测，因在某些领域的产品订单低于预期。
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
路透1月18日 - 高盛 周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。12月31日止的第四季，高盛可归属于普通股股东的净利于第四季飙升至21.5亿美元，上年同期为5.74亿美元，当时该行受到50亿美元的法律和解金打击。