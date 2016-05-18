版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 19日 星期四 04:15 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.02%，Nasdaq指数收涨0.5%

路透纽约5月18日 - 美国股市周三收盘基本持平，全日走势波动，受到银行股上涨支撑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的4月会议记录显示，有可能在近期升息。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低3.36点，或0.02%，报17,526.62点；标准普尔500指数 收涨0.42点，或0.02%，报2,047.63点；Nasdaq指数 升23.39点，或0.5%，收报4,739.12点。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐