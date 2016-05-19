美国股市: 开盘走低，因美联储最早可能在下月升息

路透5月19日 - 美国股市周四开盘走低，因油价回落，且投资者仍对美国联邦储备理事会(FED/美联储)最早在下月升息的前景感到不安。

道琼工业指数 跌65.67点，或0.37%，至17,460.95点；标准普尔500指数 挫8.28点，或0.4%，至2,039.35点；Nasdaq指数 回落22.67点，或0.48%，至4,716.45点。(完)