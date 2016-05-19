美国股市: 开盘走低，因美联储最早可能在下月升息

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透5月19日 - 美国股市周四开盘走低，因油价回落，且投资者仍对美国联邦储备理事会(FED/美联储)最早在下月升息的前景感到不安。
道琼工业指数 跌65.67点，或0.37%，至17,460.95点；标准普尔500指数 挫8.28点，或0.4%，至2,039.35点；Nasdaq指数 回落22.67点，或0.48%，至4,716.45点。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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