重温稿-美国股市：在科技股带动下收高，本周交投震荡

* 应用材料发布财测后急升，提振科技类股

* Deere和Campbell Soup发布业绩和财测后下跌

* 投资者消化6月升息可能性

* 道琼工业指数收高0.38%，标普500指数收升0.6%，Nasdaq指数收升1.21%

路透5月20日 - 美国股市周五反弹，受助于科技股在应用材料强劲获利预估带动下上涨，本周美股交投震荡。

标普500指数本周上涨，此前连续三周下跌；Nasdaq指数结束了四周连跌；尽管周五上涨，但道琼工业指数本周连续第四周下跌。

科技类股 周五领涨，受助于芯片制造商应用材料 发布好于预期的获利预估后急升13.8%，苹果 上涨1.1%。科技类股结束了四周连跌走势。

“权重很大的科技类股今日表现不错，受应用材料获利带动，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz称。

美联储周三发布的会议记录为6月升息铺路，令投资人意外，搅动金融市场。

根据CME的FedWatch工具，交易商现预计美联储在6月升息的机率为30%，为周二预估值的约两倍。

“市场开始为美联储可能在6月行动作准备，”Greenwood Capital Associates投资长Walter Todd表示，“我认为，如果市场在面对美联储可能升息的情况下仍能走高，这可能是积极的动能。”

道琼工业指数 收高65.54点，或0.38%，报17,500.94点；标准普尔500指数 收高12.28点，或0.60%，报2,052.32点；Nasdaq指数 上涨57.03点，或1.21%，收报4,769.56点。

本周道指跌0.2%，标普500指数升0.3%，Nasdaq指数上扬1.1%。

今日标普10大类股中有九种收高。

今年迄今标普500指数小涨，自2月低点已经反弹了约13%，但近几周由于企业业绩和经济数据有好有坏，该指数变动不大。

周五数据显示，4月成屋销售增幅大于预期，显示经济在第二季继续增强动能。

下周市场主要还是聚集经济数据，投资人将从中判断6月升息的可能性。

农用设备生产商Deere 大跌5.5%，报77.74美元，此前该公司进一步下调盈利预估，且公布的季度盈利下滑。

Campbell Soup 受销售令人失望拖累下挫6.4%，报59.90美元。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,447家和580家，比例为4.22:1；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为2,151家和667家，比例为3.22:1。

标普500指数成份股有14只触及52周新高，一只成份股触及新低；有33只Nasdaq指数成份股触及52周新高，31只触及新低。(完)