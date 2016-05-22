重温稿-美国股市：在科技股带动下收高，本周交投震荡

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
* 应用材料发布财测后急升，提振科技类股
* Deere和Campbell Soup发布业绩和财测后下跌
* 投资者消化6月升息可能性
* 道琼工业指数收高0.38%，标普500指数收升0.6%，Nasdaq指数收升1.21%
路透5月20日 - 美国股市周五反弹，受助于科技股在应用材料强劲获利预估带动下上涨，本周美股交投震荡。
标普500指数本周上涨，此前连续三周下跌；Nasdaq指数结束了四周连跌；尽管周五上涨，但道琼工业指数本周连续第四周下跌。
科技类股 周五领涨，受助于芯片制造商应用材料 发布好于预期的获利预估后急升13.8%，苹果 上涨1.1%。科技类股结束了四周连跌走势。
“权重很大的科技类股今日表现不错，受应用材料获利带动，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz称。
美联储周三发布的会议记录为6月升息铺路，令投资人意外，搅动金融市场。
根据CME的FedWatch工具，交易商现预计美联储在6月升息的机率为30%，为周二预估值的约两倍。
“市场开始为美联储可能在6月行动作准备，”Greenwood Capital Associates投资长Walter Todd表示，“我认为，如果市场在面对美联储可能升息的情况下仍能走高，这可能是积极的动能。”
道琼工业指数 收高65.54点，或0.38%，报17,500.94点；标准普尔500指数 收高12.28点，或0.60%，报2,052.32点；Nasdaq指数 上涨57.03点，或1.21%，收报4,769.56点。
本周道指跌0.2%，标普500指数升0.3%，Nasdaq指数上扬1.1%。
今日标普10大类股中有九种收高。
今年迄今标普500指数小涨，自2月低点已经反弹了约13%，但近几周由于企业业绩和经济数据有好有坏，该指数变动不大。
周五数据显示，4月成屋销售增幅大于预期，显示经济在第二季继续增强动能。
下周市场主要还是聚集经济数据，投资人将从中判断6月升息的可能性。
农用设备生产商Deere 大跌5.5%，报77.74美元，此前该公司进一步下调盈利预估，且公布的季度盈利下滑。
Campbell Soup 受销售令人失望拖累下挫6.4%，报59.90美元。
纽约证交所涨跌股家数分别为2,447家和580家，比例为4.22:1；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为2,151家和667家，比例为3.22:1。
标普500指数成份股有14只触及52周新高，一只成份股触及新低；有33只Nasdaq指数成份股触及52周新高，31只触及新低。(完)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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