版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 24日 星期二 04:15 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌0.05%，Nasdaq指数收挫0.08%

路透纽约5月23日 - 美国股市周一收盘下跌，苹果反弹，但未能抵消对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能尽早而不是推后升息的忧虑加剧所带来的压力。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低8.01点，或0.05%，报17,492.93点；标准普尔500指数 收跌4.28点，或0.21%，报2,048.04；Nasdaq指数 下挫3.776点，或0.08%，收报4,765.782点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐