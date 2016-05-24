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市场报道 | 2016年 5月 24日 星期二 21:39 BJT

美国股市：开盘上涨，投资者继续寻找升息线索

路透5月24日 - 美国股市周二开盘走高，尽管投资者继续寻找有关未来升息时机的线索。

道琼工业指数 上涨103.14点，或0.59%，至17,596.07点；标准普尔500指数 升11.34点，或0.55%，至2,059.38点；Nasdaq指数 上涨28.61点，或0.6%，至4,794.39点。(完)

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