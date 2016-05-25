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市场报道 | 2016年 5月 25日 星期三 21:38 BJT

美国股市：开盘延续昨日升势，因油价上涨

路透5月25日 - 美国股市周三开盘走高，延续周二的升势，因油价上涨，且投资者对可能早至今年夏天就加息的前景不再忧心忡忡。

道琼工业指数 上涨48.73点，或0.28%，至17,754.78点；标准普尔500指数 升5.9点，或0.28%，至2,081.96点；Nasdaq指数 上涨16.31点，或0.34%，至4,877.37点。(完)

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