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市场报道 | 2016年 5月 26日 星期四 21:38 BJT

美国股市：开盘小幅上涨，因油价走高和数据强劲

路透5月26日 - 美国股市周四开盘小幅上涨，受助于油价走高和一批经济数据显示经济增长强劲，此前标普500指数录得自3月初来最大两日涨幅。

道琼工业指数 上涨23.35点，或0.13%，至17,874.86点；标准普尔500指数 升2.39点，或0.11%，至2,092.93点；Nasdaq指数 上涨5.21点，或0.11%，至4,900.10点。(完)

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